Barbara Salesch: Ehemann und Kinder? So lebt die TV-Richterin privat

Ursprünglich hatte sie 1979 als Staatsanwältin in Hamburg begonnen, später wechselte sie an das Landgericht Hamburg, wo sie sich insbesondere mit Rauschgiftkriminalität befasste. Die TV-Karriere begann schließlich 1999 mit Formaten nach US-Vorbild wie "Judge Judy". Ab 2000 trat sie dann in der erfolgreichen fiktiven Strafgerichtsshow auf, die ihren Namen trug.