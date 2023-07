Tine Wittler packt aus: Das ist ihr heutiges Leben!

Früher lebte Tine Wittler in Hamburg, wo sie auch ihre eigene Bar betrieb. Mittlerweile hat es sie allerdings wieder auf's Land verschlagen: Tine Wittler lebt heute in einem kleinen Dorf im Wendland, in dem nur 48 Einwohner leben. Tine bezeichnet ihren Wohnort als "Jabel der Welt".

Am besten gefällt ihr die Natur und die Stille, wie sie erzählt. In ihrem Schlafzimmer hält sie sich am liebsten auf. Ihren Einrichtungsstil beschreibt die Deko-Expertin als "maximal minimalistisch" und erzählt, dass es "in jeder Ecke etwas zu entdecken" gebe. So stehen beispielsweise ganze sechs Esstische in ihrem Wohnzimmer - die sie alle braucht, wie sie erzählt.

Doch ganz allein lebt Tine auch nicht auf ihren 200 Quadratmetern: Neben ihrer Katze berichtet die 50-Jährige noch von einem weiteren Mitbewohner: Hausgeist Kalle ist immer an Tines Seite, bekommt sogar ab und zu einen Schnaps, erzählt sie.

Einen Partner oder eine Partnerin hat Tine aktuell nicht. Doch was nicht ist, kann ja noch werden.