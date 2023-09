Barbara Schöneberger: Fragwürdiger Ratschlag! Was ist bloß mit ihr los?

Im Gespräch mit dem Schauspieler Edin Hasanović rutschte Barbara Schöneberger eine ziemlich fragwürdige Beichte heraus. Eingangs sprachen der Grimme-Preis-Gewinner und die Moderatorin darüber, was im Leben eigentlich wirklich wichtig ist. Denn der 31-jährige Künstler hat nach einem Unfall festgestellt, dass ihm "das ganze Chichi" der Promi-Welt nicht mehr so viel bedeutet wie früher. "Ich saß drei Wochen im Rollstuhl. (...) Ich bin einen Berg heruntergestürzt, mit einem Gefährt", gesteht Edin Hasanović im Talk mit Barbara Schöneberger. Doch statt sich dem Ernst der Lage richtig bewusst zu werden, soll er reflexartig seine Freunde noch am Unfallort darum gebeten haben, seine Agentur zu kontaktieren. Denn nun, da er verletzt sei, müsse ein Projekt umbesetzt werden. Nach diesem Erlebnis wusste der "Im Westen nichts Neues"-Star, dass etwas in seinem Leben falsch läuft.

Nachdem Edin Hasanović diese Anekdote in der Gesprächsrunde der "NDR Talk Show" geteilt hatte, hatte Moderatorin Barbara Schöneberger direkt einen guten Rat für ihn parat. Sie plapperte aus: "Weißt du, was ich sehr empfehle? Mal eine, irgendeine Operation, wo einem Propofol gegeben wird und du weißt, dass du 2 Stunden lang Ruhe geben musst, weil die Ärzte es so wollen. Und dann, es klingt jetzt bescheuert, aber dann denkst du plötzlich so: 'Ich liege jetzt hier einfach 2 Stunden und ich kann nicht ans Telefon und niemand, und ich kann für niemanden zuständig sein!' Das ist ein sehr entpflichtendes Programm." Wie bitte? Müssen wir uns etwa Sorgen um die Moderatorin machen? Unklar!

Doch mit diesem Ratschlag hat sich Barbara Schöneberger nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, schließlich bringt eine Narkose immer Risiken mit sich! Edin Hasanović hat es jedoch mit Humor genommen und konterte: "Mein Ziel ist es, das auch ohne Propofol hinzubekommen." Das ist wohl auch die gesündere Variante. Liebe Babsi, bitte mach keinen Unfug!