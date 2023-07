Barbara Schöneberger: Pikante Geständnisse über einen anderen Mann! Damit bringt sie ihre Ehe in Gefahr

Die quirlige TV-Lady steht auf attraktive Kerle und deftige Sprüche. In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" spricht sie völlig ungeniert darüber, welchen Promi sie gern mal vernaschen würde! Und zwar so ausführlich, dass Ehemann Maximilian von Schierstädt sich langsam Gedanken über das gemeinsame Liebesleben machen sollte. Nein, die Blondine geht nicht fremd. Aber in ihrer Fantasie geht’s heiß her...

Über Frauenschwarm Matthias Schweighöfer schwärmte sie vor wenigen Wochen: "Wenn ich ihn anschaue, muss ich mich total kontrollieren, dass ich mich nicht in ihn verliebe." Auch mit dem verheirateten "Fack ju Göhte"-Star Elyas M’Barek kommt sie in ihren Träumen (fast) zur Sache. "Ich würde den im Eifer des Gefechts kaputtmachen, wenn ich mich einmal auf den draufsetze, puh!", lacht Babsi. Ihre Lösung: Lieber mit ihm "in Nizza an der Croisette Cabrio fahren".

Ähm, was denkt bloß Gatte Max bei diesen öffentlichen Geständnissen? Schön ist das nicht. Seit 2009 ist Barbara Schöneberger mit dem IT-Unternehmer verheiratet, zwei Kinder krönen das Familienglück. Sind ihre pikanten Plaudereien ein versteckter Hilferuf? Vielleicht sollte Babsi mal wieder mit ihrem Liebsten ausgehen. Der bringt sie hoffentlich auf andere Gedanken.