Barbara Schöneberger: Ups! Pikantes Detail über Florian Silbereisen enthüllt

Dass Barbara Schöneberger nun so offen über den Backstage-Bereich und Florian Silbereisens Laster spricht, wird ihrem engen Verhältnis jedoch gewiss keinen Abbruch tun. Zuletzt hat der Schlagersänger mit der "Bild" noch in den höchsten Tönen von seiner Co-Moderatorin geschwärmt: "Barbara ist für mich die absolute Königin der Unterhaltung! Sie ist so schnell im Kopf, so unfassbar witzig, spontan und wortgewandt. Und ich schätze sehr an ihr, dass sie absolut verlässlich ist." Da wird er ihr diesen kleinen Ausrutscher gewiss auch verzeihen.

