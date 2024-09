Barbara Schöneberger: Sie kennt kein Pardon – ihre Kollegin muss sich in Acht nehmen!

Bei einem gemeinsamen Auftritt in einer seiner Shows flirtete Barbara ihn einst schon heftig an. Als sie ihm nach einem Auftritt zurück in sein Jackett half, brachte sie – mit einem heißen Blick in seine Richtung – den Spruch: "Dich wieder anzuziehen… Ich habe es mir immer andersrum vorgestellt." Ganz schön schlüpfrig!

Und nun haben ihre Annäherungsversuche gefruchtet: Flori ist restlos begeistert von der schönen Barbara. Die beiden kommen sich bald ganz nah. Sie werden am 15. November gemeinsam die Preisverleihung "Goldene Henne" moderieren.

Der Showmaster kann sein Glück kaum fassen: "Mein Wunsch geht nun endlich in Erfüllung." Er macht ihr süße Komplimente: "Sie ist so schnell im Kopf, so unfassbar witzig, spontan und wortgewandt: Die absolute Königin der Unterhaltung."