Barbara Schöneberger: Herzzerreißendes Ehegeständnis! Sie ist ihrem Mann egal

"Das wissen die alle bei mir zu Hause gar nicht, was ich die ganze Zeit mache", platzte es aus der Entertainerin heraus. Als sie vor einiger Zeit mit ihrem Mann vor dem Fernseher saß, um gemeinsam den "RTL-Jahresrückblick" zu schauen, zeigte dieser sich von der TV-Präsenz seiner Gattin total überrascht, wie Barbara weiter berichtete. Bei ihnen zu Hause ginge es generell nur um eine Frage: Ist die vielbeschäftigte Zweifach-Mama am Nachmittag vor Ort oder nicht? "Jeder macht so seins und dann trifft man sich zu Hause und redet, aber nicht übermäßig viel", klärte sie auf. Auweia! Klingt gar nicht gut! Schließlich wünscht sich doch jede Frau einen Partner an der Seite, der Beachtung und Wertschätzung zeigt. Kein Wunder also, dass die Blondine Trost bei knackigen Kerlen sucht und in ihren TV-Sendungen flirtet, was das Zeug hält. Denn genau von den Männern bekommt Barbara jene Aufmerksamkeit, die ihr in den eigenen vier Wänden offensichtlich verwehrt bleibt. Wie traurig!

Ehe-Auszeit bei Barbara Schöneberger! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: