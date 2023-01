Günther Jauch & Barbara Schöneberger: Also doch! Diese Fotos sind eindeutig...

"Ich bin mit Günther Jauch zusammen", erzählte Schöneberger vor einigen Wochen in der "NDR Talk Show". Auch wenn das wohl als Scherz gemeint war, fragen sich tatsächlich viele Zuschauer seit geraumer Zeit, was da so läuft. Denn obwohl die beiden noch per "Sie" sind, kokettieren ständig mit ihren Gefühlen zueinander. Jüngstes Beispiel: Als Günther Jauch in der Quizshow erklärt, er habe einen Pilotenkoffer dabei, flirtet Barbara: "Oh, ein Pilotenkoffer, ich sehe Sie mit ganz anderen Augen … Den haben Sie nie dabei, wenn wir uns treffen." Was sie damit meint, können sich die Zuschauer vorstellen. Jauch antwortet grinsend: "Ja, weil ich dann die Uniform gewechselt habe." Darauf säuselt Barbara: "Mir wird ganz heiß …"

Es ist nicht das erste Mal, dass Schöneberger und Jauch vor laufenden Kameras miteinander flirten. Auch in ihrer RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" schäkern sie seit Langem auffallend miteinander rum. Auch wenn die Szene im Spiel "Kuschelstunde" schon etwas zurückliegt, wird doch deutlich, dass selbst Jauch sich schon Gedanken um seine Ehe macht. Während er mit Barbara auf einer Matratze liegt und sie ihren Kopf auf seine Brust schmiegt, ruft er in die Kamera: "Thea, es ist nicht so, wie du denkst!" Gemeint ist damit seine Ehefrau Thea Sihler-Jauch. Barbara ruft ihrem Mann Maximilian von Schierstädt zwar nichts zu. Dafür scherzte sie mal: "Jeder mit jedem, das ist der Grund, warum ich ins Showgeschäft gegangen bin. Und es wird hier sehr, sehr konsequent durchgezogen."

Und nicht nur vor den Kameras, auch hinter den Kulissen kommen sich die beiden immer wieder nah. In der Sky-Dokureihe "Her Story" sah man, wie Barbara an Jauchs Garderobentür klopft. Als er für sie die Tür öffnet und Kameras entdeckt, fragt er skeptisch: "Wer ist denn das?" Doch dann taut er auf und witzelt: "Ich wollte gerade, ... hätte ich jetzt den Netflix-Zungenkuss angebracht, aber das kann ich mir natürlich bei Sky nicht leisten." Aussagen, die man so nicht von Günther Jauch erwartet hätte. Doch mit Barbara wirkt der Moderator viel lockerer. Er liebt ihre Art.

Wenn man Jauch auf Schöneberger anspricht, gesteht er offen: "Sie ist ein Mensch, der sofort Entspannung und Fröhlichkeit verbreitet." Und auch Barbara schwärmt von ihm: "Herzlicher kann jemand eigentlich nicht sein." Und vielsagend: "Günther Jauch ist an vielen Stellen doch ganz anders, als man ihn so einschätzt."

