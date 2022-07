Barbara Schöneberger: Ihr Leben bricht zusammen wie ein Kartenhaus

Der verräterische Schnappschuss zeigt, dass der Stress der vergangenen Jahre nicht spurlos an der Moderatorin Barbara Schöneberger vorübergegangen ist. Kein Wunder, schließlich tanzt kaum eine Entertainerin auf so vielen Hochzeiten wie die 48-Jährige: Sie moderiert zahlreiche Shows und Galas, hat ein eigenes Magazin, eine Radio-Sendung inklusive Podcast, ist Stammgast in allen möglichen TV-Formaten und muss nebenbei auch noch den Spagat zwischen Beruf und Familienleben meistern.

Irgendwann ist da selbst bei einem bekennenden Energiebündel wie Frau Schöneberger einfach mal die Luft raus. Die aktuellen Fotos sprechen Bände. Doch Barbara beteuert weiterhin: "Ich brauche keine Ruhe!" Während andere Leute den Jahresurlaub dazu nutzen, abzuschalten und im Kreise ihrer Lieben neue Kraft zu tanken, steht bei ihr daher – wenig überraschend – jede Menge Action auf dem Programm: In den Sommerferien soll’s nach Österreich und Schweden gehen, mit ihrem Mann, den beiden Kids, Schwager, Schwägerin, Schwiegereltern und Freunden. "Das sind immer so 15 bis 20 Menschen", verrät sie. Wie bitte? Hört sich eher nach Gruppenstress an als nach Erholung. Aber Urlaub im kleinsten Kreis? Nichts für Barbara: "Nach einer halben Stunde wäre mir langweilig!" Wie traurig.