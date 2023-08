In der "NDR"-Talkshow erzählte die Blondine nämlich jetzt über eine Begegnung der besonderen Art. Als Barbara ihren Junggesellinnenabschied feierte, wurde sie von ihren Freunden in eine Strip-Bar geschleppt. Eine Entscheidung, mit unangenehmen Folgen. Barbara offenbart: "Bei meinem Junggesellenabschied haben sie mich verkleidet. Und da bin ich in die erste Strip-Bar, und da hat der hinter der Theke schon gerufen: 'Schöneberger, was trinkste?' Und ich hatte eine schwarze Perücke auf und eine Baseballcap." Ups! Scheinbar blieb Barbara, trotz ihrer Verkleidung, nicht unerkannt! Ob uns die Moderatorin in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Anekdoten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!