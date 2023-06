Barbara Schöneberger: Jetzt packt sie über Günther Jauch aus!

Was sie meint: seine damalige "Günther Jauch"-Talkshow in der ARD. "Er hat gesagt, es hat ihn eigentlich nicht glücklich gemacht, diese Sendung. Irgendwann hätte er zu Hause gesessen und sich gedacht: Um etwas zu tun, was mir eigentlich keinen Spaß macht oder was mich nicht so richtig erfüllt, dafür bin ich eigentlich zu alt. Und dann hat er so 'ne Pause gemacht und hat gesagt: Und zu reich." Uppsi! Ob Herr Jauch wohl wollte, dass sie das einfach so ausplaudert?

