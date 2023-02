Barbara Schöneberger: Pikanter Sex-Skandal!

Ihr jüngstes Opfer: "Keinohrhasen"-Star Matthias Schweighöfer! "Wenn ich ihn anschaue, muss ich mich total kontrollieren, dass ich mich nicht in ihn verliebe", offenbarte die Moderatorin kürzlich in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". "Er ist für mich der Inbegriff dessen, worin man sich verliebt hat, als man 20 war", führte sie weiter aus. Wer jetzt denkt, dies sei ja noch eine recht harmlose Aussage, schlägt bei folgenden Worten allerdings die Hände über den Kopf zusammen: "Mit dem stelle ich mir vor nach Frankreich zu fahren – und zu bum..., bis der Arzt kommt", plauderte sie aus. Holla die Waldfee! Barbara will es aber wissen!

Egal, ob TV-Kollege Günther Jauch, Komiker Bülent Ceylan oder jetzt Matthias Schweighöfer – was die Herren der Schöpfung angeht, ist eben keiner vor ihr sicher. Was wohl ihr Ehemann Maximilian von Schierstädt dazu sagt? Denn offenbar steht seine Frau auf jeden Mann, nur nicht auf ihren Göttergatten...

