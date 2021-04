Barbara Schöneberger: Sie schießt gegen Heidi Klum und Tom Kaulitz

Samstagabend moderierte Barbara die Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert". Im finalen Spiel trat Thomas Gottschalk mit Amira Pocher gegen Sabrina Mockenhaupt und Caroline Frier an. Jeweils einer im Team musste sich an einer Kletterwand festhalten, während der andere Fragen beantwortete. Bei einer falschen Antwort fuhr ein Stein aus der Wand.

Eine Frage, die Barbara stellte, lautete: "Wer schrieb die Autobiografie 'Career Suicide'? Bill oder Tom Kaulitz?" Nachdem Thomas sich für Bill entschied, konnte die sich die Moderatorin einen fiesen Seitenhieb nicht verkneifen. "Tom Kaulitz muss ja mit Heidi Klum im Bett liegen und hat die ganze Zeit Reh- und Hasenfilter im Gesicht..." Autsch!