Barbara Schöneberger: Trennung von Mann Maximilian! Sie lässt ihn eiskalt sitzen

Als Designer Michael Michalsky kürzlich in Barbaras Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von den Vorzügen einer Alters-WG sprach, gab es für die Blondine kein Halten mehr. "Oh Gott, das will ich auch", brach es aus ihr heraus. "Darf ich später bei dir mit einziehen?", fragte sie fast schon flehend. "Nein, das geht nicht. Du hast ja einen Partner", antwortete Michael keck. Barbara konterte: "Das versteht er ja, dass ich mit dir in so eine coole WG einziehen will. Der würde dir übrigens gefallen! Du steht doch auf Hetero-Männer?" Oh nein, wie peinlich!