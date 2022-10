Barbara Schöneberger & Hans Sigl: Schlag für ihre Ehepartner! Sie machen es offiziell

Eigentlich sind die beiden TV-Lieblinge schon lange glücklich mit ihren jeweiligen Partnern verheiratet. Hans Sigl gab seiner Susanne (55) 2008 das Jawort, Barbara Schöneberger trat 2009 mit dem IT-Unternehmer Maximilian von Schierstädt (49) vor den Traualtar.

Aber Fakt ist auch: Der smarte Frauenschwarm und die blonde Powerfrau verstehen sich seit Jahren blendend – und machen auch kein Geheimnis daraus. Sie besuchten sich gegenseitig in Shows, gestanden sich intime Geheimnisse in Interviews. Und seit der ersten erfolgreichen gemeinsamen "Starnacht am Wörthersee" lassen sie sich als das neue Traumpaar feiern!

"Ich glaube, alle kommen in einer Partnerschaft an den Punkt, wo sie überlegen müssen, wie genau sie es mit der Treue nehmen", plauderte Barbara mal in einem Interview aus. Hans Sigl tickt da anders: "Ich würde nie meine Ehe durch Untreue riskieren", sagte er. Fragt sich bloß, wie lange er noch NEIN sagt...