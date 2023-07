Barbara Schöneberger & Jörg Pilawa: Überraschendes Outing! Sie macht kein Geheimnis mehr daraus

Ähm, wie bitte? In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" wurde die quirlige TV-Lady gefragt, wer für sie der schönste Moderator sei. "Jörg Pilawa sieht sehr gut aus, finde ich", plauderte sie mit ihrem gewohnt verführerischen Unterton aus. Oh, là, là! Hat sie auf den blonden Sonnyboy von Sat.1 etwa ein Auge geworfen?

Zugegeben: Jörg ist eine gute Partie! Charismatisch, ein unwiderstehliches Lächeln und vor allem: seit einiger Zeit Single!

Er würde sich sicher viel Zeit für Barbara nehmen, um mit ihr über ihren Alltag zu plaudern. Ganz anders als ihr eigener Ehemann! Weder wisse Maximilian an welchem Fernsehprojekt sie gerade arbeitet, noch wird viel über den Job geredet, beschwerte sie sich kürzlich. "Jeder macht so seins", so Barbara. Kein Wunder, dass sie regelmäßig an der Flirtschraube dreht, um Anerkennung zu finden. Sicherlich weiß ihr Gatte, dass man bei Barbara starke Nerven braucht. Dennoch sollte er seine sexy Frau nicht unterschätzen. "Im Leben habe ich mir immer genommen, was ich will", gab sie zu. Nimmt sie sich diesmal einen TV-Kollegen?