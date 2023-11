Barbara Wussow & Daniel Morgenroth: Liebehammer beim "Traumschiff"! "Bei ihm bekomme ich Herzklopfen"

Was liebst du an ihm?

Seinen Humor, seine Zuverlässigkeit und sein unglaubliches Talent. Ich finde, er ist ein wunderbarer Schauspieler, ein hervorragender Komponist, der zudem auch noch toll singt. Außerdem kann er traumhaft Gitarre und Ukulele spielen – da bin ich wirklich hin und weg. Und was mich total begeistert: Er ist ein Herzensmensch. Er hat ein richtig großes Herz, er ist ein liebevoller Freund, ein absolut professioneller Kollege. Wenn ich mit ihm spiele, macht es einfach nur Spaß. Ja, er ist echt toll.

Ihr seid also auch privat befreundet?

Sehr sogar. Wir waren schon zusammen im Urlaub. Unsere Kinder verstehen sich super. Wir Frauen mögen uns, die Männer verstehen sich. Als unsere Familien uns an Bord besucht haben, haben wir gemeinsam Ausflüge gemacht, waren schwimmen und, und, und … Wann immer wir uns sehen, verstehen wir uns super.

Gegensätze ziehen sich an!

Stimmt! Er ist das genaue Gegenteil von mir. Er lebt mit seiner Familie mitten in der Natur, ich in der Stadt. Die Dinge, die er mit der Familie macht – Radfahren die Berge rauf und runter, in der Antarktis herumpaddeln mit dem Kajak: Da werde ich wahnsinnig. Nur in Südafrika hat er mich am Kap Horn überredet, den Berg zu Fuß hinaufzukraxeln mit ihm und nicht im Bus zu fahren. Dafür bin ich ewig dankbar.