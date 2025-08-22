Pietro Lombardi aufgetaucht: Erste Bilder nach Trennung zeigen ausgerechnet DAS

Die Schnappschüsse sind nicht zu 100 Prozent eindeutig, doch es reicht, um ziemlich sicher sagen zu können, dass es sich tatsächlich um Pietro handelt. Der fotografierte Mann ist im sportlich-lässigen Look zu sehen: weiße Sneaker, mittellange Jeans, schwarze Bomberjacke mit goldenen Ärmeln und graue Cap. Zunächst betritt er eine Zara-Filiale. Das zweite Bild zeigt ihn beim Überqueren einer Straße – offenbar, nachdem er den Shop wieder verlassen hat – mit brauner Papiertüte in der Hand und mit gesenktem Blick, zurückhaltend und eher unauffällig.