Pietro Lombardi aufgetaucht: Erste Bilder nach Trennung zeigen ausgerechnet DAS
Nach der Trennung von Laura Maria Rypa und mehrtägiger Funkstille ist Sänger Pietro Lombardi nun in Düsseldorf fotografiert worden. Was auf den Bildern zu sehen ist, überrascht!
Pietro Lombardi, hier ganz in Schwarz und mit Kappe beim Besuch eines Fußballspiels, ist nach der Trennung wieder zurück.
© IMAGO / Jan Huebner
Seit der überraschenden Trennung von Laura Maria Rypa war es still um Pietro Lombardi geworden. Kein Statement, keine Social-Media-Posts, kein Lebenszeichen – der Sänger schien komplett abgetaucht zu sein. Nun gibt es die ersten aktuellen Bilder, die zeigen: Pietro wagt sich wieder raus ins Leben.
Erste Fotos nach Trennungs-Drama
Fast eine Woche nach dem Beziehungs-Aus wurde der DSDS-Sieger von Fans auf der Düsseldorfer Königsallee entdeckt. RTL hat zwei Aufnahmen veröffentlicht, die den 33-Jährigen bei etwas zeigen, das alltäglicher kaum sein könnte: einem Einkaufsbummel. Hoch verrückter: Der Sänger besuchte nicht etwa ein Luxus-Geschäft, sondern einen ganz normalen Klamotten-Laden.
Die Schnappschüsse sind nicht zu 100 Prozent eindeutig, doch es reicht, um ziemlich sicher sagen zu können, dass es sich tatsächlich um Pietro handelt. Der fotografierte Mann ist im sportlich-lässigen Look zu sehen: weiße Sneaker, mittellange Jeans, schwarze Bomberjacke mit goldenen Ärmeln und graue Cap. Zunächst betritt er eine Zara-Filiale. Das zweite Bild zeigt ihn beim Überqueren einer Straße – offenbar, nachdem er den Shop wieder verlassen hat – mit brauner Papiertüte in der Hand und mit gesenktem Blick, zurückhaltend und eher unauffällig.
Shopping als wäre nichts gewesen
Für Fans ist dieser Auftritt ein kleines Highlight, aber auch irritierend. Denn seit der Trennung am 17. August herrschte absolute Funkstille auf Pietros Kanälen. Kein einziges Update auf Instagram, keine öffentliche Reaktion auf das Liebes-Aus. Umso größer nun die Überraschung: Der Sänger zeigt sich endlich wieder – wenn auch nicht im Rampenlicht und nicht ganz freiwillig. Die Fotos wurden ganz offensichtlich von einem neugierigen Fan aufgenommen und an die RTL-Redaktion geschickt.
Wie geht es für Pietro Lombardi weiter?
Lange kann sich der Sänger ohnehin nicht mehr verstecken, denn schon am kommenden Samstag feiert Pietro sein Comeback vor Fans: In Bad Elster wird er erstmals seit der Trennung wieder ein Konzert geben. Anhänger:innen platzen vor Neugier, ob er in diesem Rahmen endlich ein Statement abgeben wird.