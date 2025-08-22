Nach Zoff zwischen Yeliz und Jannik: Jetzt meldet sich Gerda zu Wort
Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz feierte nach dem großen Jubiläum ausgelassen mit Reality-Star Jannik Kontalis. Die Aufnahmen sorgten für wilde Spekulationen und auch Ex-Freundin Gerda Lewis hat dazu eine klare Meinung!
Zwischen Gerda und Jannik scheinen die Fronten geklärt.
© IMAGO / Future Image
Es war DAS Wochenende für alle Tokio-Hotel-Fans: Beim großen 20-jährigen "Durch den Monsun"-Jubiläum riss Bill Kaulitz (35) zusammen mit seiner Band die Berliner Wuhlheide ab. Doch während das Konzert für Euphorie sorgte, machte der Sänger danach mit ganz anderen Schlagzeilen von sich reden.
Party-Bilder von Jannik und Bill gehen viral
Denn in einem Berliner Club zeigte sich Bill auffällig vertraut mit Reality-Star Jannik Kontalis (29). Auf Fotos ist zu sehen, wie Jannik die Hand auf Bills Oberschenkel legt, während der Sänger seinen Arm um ihn legt. Ein Detail, das sofort für Diskussionen sorgt: Jannik trug plötzlich schwarzen Nagellack – für viele Fans ein klares Signal, dass er Bills Stil kopieren wolle.
"Seine Intentionen sind klar!"
Auch Party-Veranstalter Jona Steinig (29) schaltete sich ein und fand deutliche Worte. Auf Instagram behauptete er: "Das war zu hundert Prozent berechnend. Sonst hätten die sich nie so öffentlich in der Menge gezeigt."
Und tatsächlich: Bill hatte noch kurz zuvor in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" von einem bevorstehenden Date gesprochen, das für Schlagzeilen sorgen würde. Für viele ist klar – genau das meinte er.
Doch Jannik lässt die Vorwürfe nicht einfach stehen. Kurz darauf konterte er: "Das war einer der schönsten Abende in meinem Leben. Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben... Und jetzt f*ckt euch alle."
So reagiert Gerda Lewis
Spannend wurde es, als sich Ex-Freundin Gerda Lewis (32) meldete. Unter ein TikTok-Video schrieb sie: "Ich kann immer wieder nur sagen, dass das Universum immer zu meinem Vorteil gehandelt hat und dass ich in meinem Leben nicht glücklicher sein könnte. Kein Drama, nur innerer Frieden."
Statt sich in das Liebes-Wirrwarr hineinziehen zu lassen, macht Gerda deutlich, dass sie mit Jannik endgültig abgeschlossen hat.
Ob zwischen Bill und Jannik tatsächlich mehr läuft oder ob es einfach nur eine wilde Partynacht unter Freunden war, bleibt offen.
