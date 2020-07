Gabriel Kelly: So erfolgreich ist der Sohn von Angelo Kelly

Unkonventionell war die Kelly Family schon immer. Immerhin verbrachte auch Angelo Kelly seine eigene Kindheit in einem Wohnwagen. Das zeigt sich heute auch an den Lebensvorstellungen des Nachwuchses. Auf seinen Sohn Gabriel Kelly kann Angelo besonders stolz sein, denn der tritt mit nur 19 Jahren in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters. Der älteste Sohn von Angelo Kelly bastelt fleißig an seiner Solo-Karriere. Das geht soweit, dass Gabriel nun sogar seine Schulausbildung links liegen lässt. Doch statt Ärger erwartet ihn von Seiten seiner Eltern eine große Portion Verständnis. "Gabriel hat entschieden, mit der Schule erst mal abzuschließen. Das haben wir akzeptiert. Er konzentriert sich voll und ganz auf die Musik", erläutert Papa Angelo Kelly bei "Goodbye Deutschland". Nebenbei stehen die beiden gemeinsam für den Podcast "Father & Son" hinter dem Mikrofon. Während Gabriel in vielen Dingen ganz nach seinem Vater kommt, gibt es doch einen großen Unterschied. Statt der legendären "Kelly Family"-Folkmusik setzt der 19-Jährige lieber auf coole Hip-Hop-Beats.