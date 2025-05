"Bares für Rares": Drehtage reduziert! Waldi spricht über Ausstieg

Klar, dass sich Waldi bei so vielen neuen Möglichkeiten nicht zweiteilen kann. Deswegen musste er seine Drehtage bei "Bares für Rares" bereits reduzieren: "Ich hatte sonst immer 70 oder 80 Drehtage. Das habe ich reduziert auf 40 Drehtage. Es kamen die 'Händlerstücke', die 'Lieblingsstücke' und die Viertel-nach-Acht-Sendung dazu, so musste ich mir eingestehen, dass ich vom Zeitlichen her mal bisschen weniger drehen musste – und jetzt durch 'Waldis Welt' sowieso", plaudert er in unserem Interview aus. Oh oh, bedeutet das etwa, dass Fans schon bald auf Händler Waldi in der ZDF-Trödel-Show verzichten müssen?