"Bares für Rares"-Horst Lichter: Plötzlich dementiert er das heftige Gerücht

Auf YouTube kursieren Videos über den plötzlichen Tod von Horst Lichter. Diese sorgten bei den Fans wohl so sehr für Bestürzen, dass diese Gerüchte auch den sympathischen Schnurrbartträger selbst erreichten. In einer Instagram-Story meldet sich der 62-Jährige jetzt bei seinen Anhängern und klärt auf: "Ja, ich habe es auch mitbekommen. Das ganze Internet ist ja voll, also YouTube zumindest, mit meiner Beerdigung, mit Bildern vom Unfall, von meinem Herzinfarkt, wie ich im Krankenhaus liege und und und. Ich kann euch versichern – es sei denn, ich bin als Geist immer noch am Arbeiten, und das mit Leidenschaft – ich lebe!"