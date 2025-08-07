"Bares für Rares": Sie wird die neue Moderatorin der Trödelshow!
Horst Lichter ist der Moderator der deutschen Ausgabe.
© ZDF
"Bares für Rares" ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Seit vielen Jahren führt Horst Lichter (63) durch die beliebte ZDF-Show, stellt die Kandidaten und ihre Schmückstücke vor und bereitet sie auf das Treffen mit den Händlern vor.
"Bares für Rares": Arabella Kiesbauer wird Moderatorin in Österreich
Die Sendung ohne Horst Lichter? Unvorstellbar. Gut, dass der Moderator nicht vorhat, in nächster Zeit seinen Job an den Nagel zu hängen, auch wenn er über einen Abschied vom Rampenlicht durchaus nachgedacht hat.
Während es in der deutschen Ausgabe der Sendung also zum Glück erst einmal keine Änderungen geben wird, sieht es bei der österreichischen Variante etwas anderes aus. Bisher lief die Sendung hier bei ServusTV, doch vor einigen Wochen dann die überraschende Ankündigung: Ab Herbst wird die Show beim Konkurrenten Puls 4 zu sehen sein.
Und dieser Wechsel geht mit weitreichenden Veränderungen einher – die unter anderem auch die Moderation betreffen. Bisher führte in den vergangenen fünf Jahren Willi Gabalier (43) durch "Bares für Rares" in Österreich, doch damit ist jetzt Schluss. Künftig übernimmt diesen Job Arabella Kiesbauer (56).
Alles neu bei "Bares für Rares" in Österreich
"Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt. Und so trägt auch jede Rarität eine ganz persönliche mit sich. Ich bin mir sicher es schlummern einige vergessene Sammlerstücke auf den Dachböden des Landes, die sich zu barem Geld machen lassen", so Kiesbauer über ihren neuen TV-Job.
Wann die neuen Folgen genau zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll die Produktion im September beginnen. Eine Ausstrahlung wird dann für den Herbst 2025 erwartet.
Kiesbauer wurde durch die Talkshow "Arabella" bekannt, die von 1994 bis 2004 auf ProSieben ausgestrahlt wurde. Seit 2025 moderiert sie als Nachfolgerin von Cathy Hummels (37) die Reality-TV-Show "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand".
Puls 4