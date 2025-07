"Kampf der Realitystars" 2025: Dieser Promi ist der Gewinner – doch eine Entscheidung sorgt für Verwirrung!

Tara Tabitha bekommt als Erstplatzierte zwei Joker, Jona als Zweiter einen und Laura geht leider leer aus. Ist das schon die Vorentscheidung? Bei der finalen "Stunde der Wahrheit" trommelt Arabella Kiesbauer (56) noch einmal alle Kandidaten und Kandidatinnen in der Sala zusammen. Sie haben nun in der Hand, wer am Ende gewinnen wird.