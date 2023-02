Bastian Schweinsteiger: Happy mit einer anderen Frau

Wenn Basti an die Fußball-WM in Katar zurückdenkt, huscht ihm ein Lächeln übers Gesicht. Zu schön sind die Erinnerungen an die Zeit mit seiner Kollegin Esther Sedlaczek. Und jetzt erhielt er eine Nachricht, die sein Herz erneut zum Hüpfen brachte: Die ARD setzt die Zusammenarbeit mit Bastian Schweinsteiger als Experte bis 2024 fort. Spätestens bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr wird er wieder auf die schöne Esther treffen.