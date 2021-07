Bauchweggürtel: Ein schneller und einfacher Weg zu einem flachen Bauch

Fitness-Gürtel, Bauchmuskelgürtel, Schlankheitsgürtel und Schwitzgürtel sind alles Produkte, die unter den Namen Bauchweggürtel vermarktet werden. Darunter verstecken sich verschieden Produkte mit teils gänzlich unterschiedlichen Wirkungsweisen. Grob kannst du alle Bauchweggürtel in die folgenden Kategorien unterteilen:

Schlankheitsgürtel

Wärme- oder Schwitzgürtel

Elektronische Bauchweggürtel zur Muskelstimulanz

Die einfachste und meistens auch kostengünstigste Form der Bauchweggürtel bilden die Schlankheitsgürtel. Diese kannst du einsetzten, wenn du kleine Fettpölsterchen verdeckt möchtest. Gerade unter einem engen Kleid oder einer körperbetonten Hose hilft dir ein Schlankheitsgürtel dabei, unvorteilhafte Fettröllchen nahezu unsichtbar zu machen.

Schwitzgürtel sind den Schlankheitsgürtel recht ähnlich. Doch bei diesen meist aus Neopren gefertigten Gürteln kommst du am Bauch ordentlich in Schwitzen. Das soll deine Fettzellen dazu anregen, unnötiges Wasser abzugeben, was auch wirklich funktioniert. Nach einiger Zeit der Anwendung wirst du einen sichtbar flacheren Bauch bekommen. Aber du verlierst nur Wassereinlagerungen. Die blumigen Versprechen einiger Hersteller, dass die angebotenen Schwitzgürtel dir auf eine einfache Art zu einem Sixpack verhelfen, kannst du getrost überlesen. Wenn das stimmen würde, wären alle Saunagänger schlank und rank. Wenn du jemals in einer Sauna warst, weißt du, dass da nicht so viel dran ist.

Die dritte Fraktion bilden die elektronischen Bauchweggürtel, die teilweise auch als Bauchmuskeltrainer oder Fitnessgürtel bezeichnet werden. Hier werden mithilfe von elektronischen Impulsen deine Bauchmuskeln zu Kontraktion angeregt, also zum Anspannen stimuliert. Dieses dem EMS-Training (Elektromyostimulation) sehr ähnliche Funktionsprinzip sorgt für eine messbare Fettverbrennung. Nicht umsonst wird es bereits seit Jahren nicht nur in der Reha- und Physiotherapie eingesetzt, sondern auch in der Sporttherapie. Ein elektronischer EMS-Bauchweggürtel ist eine gute Trainingsunterstützung, um deine Bauchmuskeln zu stärken und deinen Trainingsfortschritt zu beschleunigen.