Fitness-Tracker: Die besten Modelle im Vergleich

Fitness Tracker – so heißen die smarten Wearables, die dich auf Schritt und Tritt beobachten und alles aufzeichnen, was du am Tag treibst. Besser gesagt, was dein Körper so treibt. Über eingebaute Sensoren messen die Handgelenkbänder auch die kleinsten Bewegungen und deine Pulsfrequenz. Aus der Fülle der Daten berechnen sie anschließend allerhand Informationen:

Die Menge deiner zurückgelegten Schritte

Den Kalorienverbrauch

Die Pulsfrequenz

Deinen Schlafrhythmus

Dies funktioniert über eine Kopplung mit deinem Smartphone, denn (fast) alle Fitness-Tracker bieten passende Apps für dein Smartphone. Fütterst du dieses dann noch mit zusätzlichen Daten wie deinem Geschlecht, deinem Alter, deiner Körpergröße oder deinem Gewicht, errechnen die kleinen Geräte daraus die zurückgelegten Kilometer oder die verbrauchten Kalorien. Mithilfe eines Herzfrequenzmessers können viele Geräte deinen Ruhepuls bestimmen und messen, wie stark du dich über den Tag angestrengt hast. Mit ihrer Hilfe kannst du dein Training optimieren oder dein Stresslevel reduzieren. Im Gegensatz zu den beliebten Smartwatches haben Fitness-Tracker keine Kommunikationsmöglichkeiten. Zwar kannst du dir deine neusten Whatsapp-Nachrichten anzeigen lassen, beantworten lassen sie sich jedoch über das Gerät nicht. Auch das Aufspielen eigener Apps, wie bei einer richtigen Smartwatch, ist nicht möglich.