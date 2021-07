Ölziehen mit Kokosöl: Wie du weiße Zähne bekommst

Ölziehen ist unglaublich einfach:

Gib etwa einen Esslöffel Kokosöl in deinen Mund

Spüle das Öl etwa 15-20 Minuten lang im Mund herum

Spucke das Öl aus und putze dann deine Zähne

Am besten spuckst du das Öl auf ein Stück Papier aus und wirfst es in den Müll. Das Fett könnte sonst mit der Zeit deine Rohre verstopfen. Außerdem solltest du nicht zu viel Kraft aufwenden, wenn du das Öl im Mund verteilst. Wenn das Ölziehen Schmerzen in deinen Gesichtsmuskeln verursacht, solltest du dich ein wenig entspannen. Versuche beim nächsten Mal weniger Öl zu verwenden und lass es nicht zu stark zirkulieren. Manche Leute sagen, dass es am besten ist, das Öl auf leeren Magen zu ziehen, bevor du dir die Zähne putzt. Viele machen es auch beim Duschen oder Baden am Morgen.