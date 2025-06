"Bauer sucht Frau": Geheimnis gelüftet! Dieser Kandidat hat eine Besonderheit

Schon vor der TV-Ausstrahlung ist Friedrich auf Instagram ein echter Star. Über 20.000 Follower zählt sein Account – Tendenz steigend. Dort zeigt er regelmäßig Einblicke in seinen Alltag auf dem Hof, beim Triathlon oder auch im Dialog mit Medien. Auf einem der Beiträge ist er sogar in Begleitung eines WDR-Teams zu sehen – Friedrich ist also nicht neu vor der Kamera.