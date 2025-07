"Bauer sucht Frau": Freudige Verkündung – Traumpaar wagt den nächsten Schritt!

In der Reunion dann die Überraschung: Paul ist vergeben – aber nicht an Sarah. Die neue Frau an seiner Seite heißt Anna. Sie war ebenfalls eine seiner ursprünglichen Bewerberinnen, hatte aber zunächst keinen Zuschlag erhalten. Die Hoffnung gab sie dennoch nicht auf und schrieb ihm eine Abschiedsnachricht, die dafür sorgte, dass Paul sich nach dem Scheitern mit Sarah noch einmal bei Anna meldete – und es funkte. Heute sind Paul und Anna ein glückliches Paar – mit großen Plänen.