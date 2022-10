"Bauer sucht Frau"-Iris Abel: Ein anderer Mann macht sie jetzt glücklich

Via "Instagram" wendet sich die Bäuerin nämlich nun mit einer ganz besonderen Neuigkeit an ihre treuen Fans! So zeigt sie sich in ihrem Post an der Seite von Musiktalent Jan Kunath und offenbart, dass sie mit dem Musiker einen gemeinsamen Song aufgenommen hat! Iris berichtet: "Ein großes Dankeschön an Jan Kunath, der diesen Song mit mir aufgenommen hat. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. In meiner Story könnt Ihr übrigens mall reinhören und vielleicht habt Ihr dann spontan Lust auf ein Tänzchen mit Eurem Lieblingsmenschen." Wow! Iris ist scheinbar unter die Musiker gegangen! Und was denkt Bauer Uwe darüber? Ist er wohl eifersüchtig, dass Iris sich jetzt mit so einem smarten Schlagerstar an ihrer Seite präsentiert? Wohl kaum! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Uwe seiner Liebsten nur das Beste wünscht!