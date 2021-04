"Bauer sucht Frau"-Narumol & Josef: Großes Drama auf dem Familienhof

Im Sommer können wir Narumol dabei beobachten, wie sie bei der "RTLZwei"-Show "Kampf der Realitystarts" alles dafür gibt, um sich den ersten Platz zu erkämpfen. Die Dreharbeiten dafür sind bereits im Kasten und wie Narumol berichtet, war es gar nicht so leicht, Josef davon zu überzeugen, dass sie erstmals ihre eigenen TV-Schritte wagt. Doch am Ende wendete sich zum Glück alles zum Guten. So erklärt Narumol gegenüber "Das Neue Blatt": "Josef war nicht sehr begeistert. Er sagte zu mir: 'Narumol, das musst du selbst wissen'. Ich kann ihn verstehen. Die Sendung ist krass. Du kämpfst mit 25 Kandidaten um ein Preisgeld von 50 000 Euro, bist auf einer einsamen Insel bei Phuket eingesperrt. Aber ich hatte auch Sehnsucht nach Thailand, nach Sonne und Wärme. Ich wollte es einfach wissen. Als ich mich dann dafür entschieden hatte, sagte Josef, ich sei wirklich ganz schön mutig. Das hat mich gefreut, weil ich weiß, dass es ihm nicht leichtfällt, mich gehen zu lassen." Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Familienleben von Bauer Josef und Narumol geben. Doch wie die Bäuerin weiter erklärt, hat ihr die Zeit in Thailand nochmal gezeigt, wie glücklich sie mit ihrem Josef ist...