"Bauer sucht Frau"-Narumol & Josef: Trennung! Sie geht zurück nach Thailand

Im Juli oder August ist es wieder so weit! "Kampf der Realitystars" geht in die nächste Runde! In Thailand müssen die Promis wieder alles geben, um sich gegeneinander zu behaupten. Wie "Bild" erfahren hat, wird auch Narumol bei der diesjährigen Staffel mit von der Partie sein und dafür in ihre alte Heimat reisen. Für einige Wochen muss sie somit den heimischen Hof und Ehemann Josef mit der gemeinsamen Tochter Jorafina hinter sich lassen und einem neuen Abenteuer stellen. Für die Familie sicherlich alles andere als leicht. Vor allem, da in der letzten Zeit schön des Öfteren Ehe-Krisen-Gerüchte um Narumol und Josef die Runde machten...