"Bauer sucht Frau" Schäfer Heinrich: Endlich eine neue Freundin?

Fast zehn Jahre ist es her, dass "Bauer sucht Frau"-Kandidat Schäfer Heinrich in der -Show nach seiner großen Liebe suchte. Die hat der sympathische 51-Jährige zwar in der Dating-Show nicht gefunden, dafür aber sein Talent entdeckt, in verschiedenen Fernsehformaten mitzuwirken und als Mallorca-Star den Inselgästen einzuheitzen. Nach "Das Schäferlied" folgten noch einige andere Hits zum Mitgröhlen, die bei seinen Fans super ankamen. Und schließlich dauert es nicht lange, da flogen dem charmanten Bauern auch endlich die Frauenherzen zu.

"Bauer sucht Frau" Schäfer Heinrich: Schlechte Kochkünste sind ein No-Go

Der "Bauer sucht Frau"-Star wählte sich nach kurzer Zeit die 30-jährige Sabrina als Herzblatt aus. Doch leider trennte sich der Bauer vor eineinhalb Jahren nach nur zehn Monaten Beziehung von ihr. Seine Begründungen: Unter anderem fehlende Gefühle und Sabrina könne nicht so gut kochen wie seine Mutter einst. Blieb zu hoffen, dass seine neue Liebe besser kochen kann...

Schäfer Heinrich möchte seine neue Liebe im Stillen genießen

Der " " Schäfer Heinrich gab seine Suche nach Liebe nicht auf. Bei der Premiere seines Films "Schäfer Heinrich - Der Film" in Paderborn zeigte er erstmals seine neue Begleitung Birgit (49). "Wir haben uns auf einer Hochzeit im Oktober kennengelernt. Es ist schon witzig mit ihm," erzählt sie. Birgit besuchte Heinrich mehrmals auf seinem Hof. Er selbst gab sich zu seiner Neuen verschlossen, wollte seine neue Liebe im Stillen genießen.

Plötzlich war es Liebe auf den ersten Blick

Doch jetzt scheint alles anders. Denn der "Bauer sucht Frau"-Star gab wenig später bekannt, dass seine neue Beziehung schon in der Dating-Phase scheiterte. "Ich bin noch Single im Moment. Millionen Frauen lieben mich, nur eine Frau die hab ich nicht", witzelt der Bauer und macht sich nichts draus. Denn anstatt in Selbstmitleid zu versinken, gönnt er sich mit Schäfer Rainer einen Männer-Urlaub, bei dem das exotische Reiseziel für Liebe auf den ersten Blick sorgt, heute Abend (19.11) "Bauer sucht Frau - Endlich Urlaub" um 20:15 Uhr auf .