Beatrice Egli: Das hätte wohl niemand von ihr erwartet!

Wie bitte? Das hätten wir von der quirligen Strahlefrau wirklich nicht erwartet! Sie hat also auch noch ein ganz anderes Gesicht! "Bis heute habe ich es leider noch nicht wirklich geschafft, meine Emotionen in den Griff zu bekommen", gibt sie zu – und beteuert: "Aber es wird besser."

Vergangenes Jahr trennte sich Beatrice dann von einer ganzen Reihe alter Weggefährten. "Meine Neugier war zu groß, um in Altem zu verharren. Immer wieder kommen und gehen Menschen – aber das bedeutet nichts Schlechtes", erklärte sie in einem Interview. Von Reue keine Spur! Ob für ihre Gegenüber der Abschied auch so leicht zu verdauen war?

In der Liebe hinterließ sie ebenfalls schon verbrannte Erde. "Meinen ersten Heiratsantrag bekam ich von einem der Männer, in die ich in den letzten Jahren verliebt war", gibt sie zu. "Ich sagte tatsächlich 'Ja'. Schon am nächsten Tag spürte ich, dass ich gar nicht so fühle, um diesen Mann mit ehrlichem Herzen zu heiraten. Ich musste mein 'Ja' zur Hochzeit notgedrungen zurücknehmen, dem Mann doch einen Korb geben."