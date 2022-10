Beatrice Egli: Erwischt! Dieser Mann bringt sie nun zum Strahlen

Es gab schon viele Spekulationen und Munkeleien um das Liebesleben von Beatrice Egli. Erst kürzlich würde ihr eine Liebelei mit Florian Silbereisen nachgesagt! Doch davon kann jetzt keine mehr die Rede sein, denn: Beatrice Egli wurde mit einem unbekannten Mann gesichtet. Dieser begleitete die ziemlich gut gelaunt wirkende Schlagersängerin durch Berlin und trug sogar ihr Gepäck! Handelt es sich bei dem gut aussehenden Begleiter etwa um den Fahrer der quirligen 34-Jährigen? Eher nicht! Denn: Die Freizeitbekleidung und die vertrauten Gesten zwischen den Turteltauben sprechen eine ganz andere Sprache. Welche Rolle der Unbekannte in ihrem Leben spielt, bleibt zunächst ungeklärt. Vielleicht wird sich Beatrice Egli in den kommenden Wochen zu einem Statement hinreißen lassen. Momentan hüllt sie sich noch in den Mantel des Schweigens...