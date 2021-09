Beatrice Egli: Jetzt kommt die erschütternde Wahrheit ans Licht

"Ich mache mich stark für Themen, die etwas schwieriger sind, wie unter anderem Mobbing und Bodyshaming. Auch ich musste dadurch gehen, habe am eigenen Leib diese Hasskommentare als junge Frau erfahren. Aber ich habe daraus viel Kraft gezogen. Diese möchte ich weitergeben an junge Mädchen – egal in welcher Lebensphase sie gerade sind", verrät Beatrice nun im Interview mit "Gala". Ehrliche Worte, die zeigen: Beatrice hat ihren ganz eigenen Weg gefunden, um gegen den Hate vorzugehen. Und auch bei ihrem Kleidungsstil lässt sich das Schlagersternchen nicht mehr reinreden! So fügt sie abschließend hinzu: "Natürlich bekomme ich dann auch mal Kommentare wie: 'Das Kleid sitzt aber unvorteilhaft.' Es gibt für mich kein vorteilhaft, weil es keinen Nachteil gibt. Ich stehe zu meinem Körper." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Beatrice diese Einstellung auch zukünftig beibehält! Damit liegt sie nämlich goldrichtig!