Beatrice Egli: Neue Liebe! Sie kennen sich schon seit fünf Jahren

"Als ich ein Teenager war, habe ich schon die Erfahrung machen müssen, aufgrund meines Körpers gemobbt zu werden", erinnert sie sich. "Mir wurde gesagt, ich sei zu dick und müsse abnehmen. Ich wurde verletzt und habe gelitten – das war schlimm." Wie gemein!

Doch umso bewundernswerter, dass Beatrice Egli es ihren Kritikern gezeigt hat und seit ihrem Sieg bei der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar vor fast neun Jahren eine erfolgreiche Karriere als Musikerin vorweisen kann. Kritik, Neid und Missgunst lassen sie heute kalt. "Ich habe entschieden, das nicht mehr an mich heranzulassen", so der sympathische Bühnen-Star. Dennoch hat Beatrice erst im letzten Jahr richtig an Stärke und Selbstvertrauen gewonnen. "Ich fühle mich so stark wie nie", verkündete sie erst vor Kurzem. Sie bestieg sogar das Matterhorn, überwand all ihre Ängste. Eine Sache, die die Schweizerin unendlich stolz macht. "Was noch immer nachklingt, ist das Gefühl, es geschafft zu haben", verrät sie.

Ihr Ehrgeiz hat sich auch beruflich ausgezahlt: Die süße Sängerin freut sich über den Erfolg ihrer neuen Sendung Die Beatrice Egli Show, die vor Kurzem im SWR und MDR ausgestrahlt wurde. Auch zahlreiche Auftritte hat die Künstlerin im Sommer geplant. Kein Wunder, dass sie glücklicher als je zuvor ist!