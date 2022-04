Helene Fischer: Jetzt bricht die Wahrheit über Baby Nala aus ihr heraus!

Die letzten Monate waren für die Fans von Helene Fischer eine wahre Geduldsprobe. Unzählige Gerüchte haben sich um die Geburt ihrer Tochter gerankt. Doch genau das ist der Sängerin nun mächtig aufgestoßen.

Bereits vor einigen Wochen gab Helene gegenüber der "Bild" ein Interview über ihr neues Leben als Mama und plauderte dabei aus dem Nähkästchen:"So richtig fit bin ich noch nicht. Das dauert seine Zeit. Alle, die frisch Mama geworden sind, wissen das." Ungewöhnlich private Aussagen für die sonst so zurückhaltende Helene.

Doch für die Sängerin war ebenfalls ein wichtiges Anliegen, endlich Stellung zu den Behauptungen rund um die Geburt ihrer Tochter Nala zu beziehen. So räumte sie mit dem Gerücht um eine Hausgeburt endgültig auf und lies in einem offiziellen Statement ebenfalls verkünden: "Meine Tochter kam nicht zwei Monate früher zur Welt". Behauptungen, die der 37-Jährigen ziemlich missfallen. Schließlich tut Helene alles, um ihr kleines Familienglück so privat wie möglich zu halten...