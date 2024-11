Sebastian Pufpaff: Darum muss er jetzt vor Stefan Mross zittern!

Am 30. Oktober wurde die neueste "TV total"-Ausgabe ausgestrahlt, die im Zeichen von Halloween stand. Nicht nur das Studio war düster geschmückt – auch Sebastian Pufpaff (48) hatte sich für den Anlass in ein Dracula-Kostüm geworfen. Die Halloween-Atmosphäre bekam jedoch eine zusätzliche Wendung, als Pufpaff mitten in der Moderation eine Videobotschaft von Stefan Mross (48) erhielt.