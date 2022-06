Beatrice Egli: Jetzt packt sie über Helene Fischer aus

Wie Beatrice Egli nun offenbart, ist sie der felsenfesten Überzeugung, dass ständiges Vergleichen im Leben einfach nichts bringt! Gegenüber "Watson" gibt sie deshalb auch zu verstehen: "Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit." Vor allem innerhalb ihrer Musiksparte werden immer wieder Parallelen zwischen Beatrice und Helene Fischer gezogen! Für das Schlagersternchen absolut unverständlich. Sie ergänzt: "Das 'Vergleichen' in diesem Sinne gibt es gar nicht in meinem Leben. Es gibt genug Platz für viele tolle Schlagerfrauen in unserem Business und ich finde es wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig bestärken und uns in unserer Einzigartigkeit unterstützen. Ich zelebriere da ein klares Mit- und kein Gegeneinander und bin sehr froh, dass ich genau dieses Denken im meinem kompletten Umfeld zu spüren bekomme." Wow! Ob uns Beatrice in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein!