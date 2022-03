Beatrice Egli: Jetzt verkündet sie ganz offiziell ihre geheime Glücksnachricht

Denn: Ob jung oder alt – jeder bekam jüngst die Chance, in ihrem neuen Musikclip Ganz egal mitzuspielen. "Lasst eurer Kreativität freien Lauf", verkündete sie auf Social Media. Eine Nachricht, die bei zahlreichen Egli-Bewunderern für Bauchkribbeln und Aufregung sorgte. Einmal in einem offiziellen Video die Hauptrolle spielen, Seite an Seite seines großen Idols – wer will das nicht? Millionen folgten Beatrices Aufforderung und schickten lustige Tik Tok-Einspieler, in denen sie sangen, tanzten und verrückt spielten. Ganz nach dem Motto der Sängerin: Sei du selbst! Die Musikerin weiß, wovon sie spricht. Jahrelang wurde Beatrice aufgrund ihrer Rundungen gemobbt und bloßgestellt. Für die Schweizerin eine harte Zeit! Unterkriegen ließ sie sich jedoch nie! "Ich stehe da komplett drüber. Und das wünsche ich jedem, der solche Kommentare über sich hören oder lesen muss", erzählte sie offen in einem Interview. Selbstbewusst präsentiert sich die Strahlefrau mit knappen Bühnenoutfits – Beatrice steht eben zu ihrem Körper! Eine gesunde Lebenseinstellung, mit der sie für viele Frauen und Mädchen ein Vorbild ist. Weiter so!