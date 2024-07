Beatrice Egli: Nach den Dreharbeiten zu DSDS! Sie weinte allein im Hotelzimmer

Tränen bei der sonst so fröhlichen Beatrice Egli (36)! Nachdem die Schweizerin 2013 "Deutschland sucht den Superstar" gewann, wechselte sie jetzt die Seiten und wird in der kommenden DSDS-Staffel am Jury-Pult sitzen. Bevor die Dreharbeiten dieses Jahres starteten, war die Schlagersängerin noch voller Vorfreude. Das erste Mal am Jury-Pult zu sitzen, war für die 36-Jährige "voll aufregend" und sie freue sich "total" und fühle sich "schon ganz heimisch. Es ist wie nach Hause kommen", sagte Beatrice Egli in einem Interview mit "TZ". Doch kurze Zeit später wurde ihr bewusst, dass das Ganze gar nicht mal so leicht ist ...