Beatrice Egli: DSDS-Drama - Muss Pietro Lombardi jetzt vermitteln?

Nach dem Riesen-Zoff in der letzten Staffel zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice (27) war lange unklar, welche Frau neben dem bissigen Pop-Titanen am Jurypult Platz nehmen würde. Loredana und Beatrice Egli wagten es. Doch auch in diesem Jahr brennt offenbar wieder die Luft! "Bevor ich zusagte, hatten wir ein sehr, sehr langes Gespräch", erklärte Beatrice Anfang des Jahres. "Ich wollte mit Dieter ein paar Dinge klären."