Beatrice Egli: Pikante Nackt-Beichte!

Ehrliche Beichte

Im Interview mit "Trendone" verrät die Schlagersängerin, dass es eine Situation gibt, in der sie lieber nicht berühmt wäre: "Wenn ich nackt in der Sauna sitze und erkannt werde." Verständlich! Wer möchte schon gerne nackt von fremden Menschen gesehen und erkannt werden?

So richtig viel Zeit für die Sauna hat Beatrice derzeit sowieso nicht. Denn seit Corona wütet, arbeitet sie noch härter an ihrer Karriere. "Ich habe die Zeit musikalisch und kreativ verbracht. Mein neues Album 'Alles was du brauchst' ist in dieser Zeit entstanden", verrät Beatrice. "Ich hatte sehr viel Zeit zu reflektieren und so kann man auf diesem Album auch mal ganz neue Töne von mir hören, denn es war mir wichtig, auch den Menschen, die nicht gehört werden, hier eine Stimme zu schenken. So ist zum Beispiel 'Leise Lieder' - ein Song über häusliche Gewalt entstanden."