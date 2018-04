Beatrice Egli: Sie hat "Ja" gesagt! Überraschende Hochzeits-News!

Huch, haben wir da etwa alle was verpasst? Erst kürzlich geriet Schlagersternchen Beatrice Egli in die Schlagzeilen, weil sie sich über die Partnerschaft von Helene Fischer und Florian Silbereisen äußerte. Viele warfen ihr dabei vor, dass sie einfach nur eifersüchtig sei. Die neusten Informationen über die hübsche Blondine, werfen jedoch ein ganz neues Licht auf ihren Beziehungsstatus...

Beatrice Egli stichelt gegen Helene Fischer & Florian Silbereisen!

Beatrice Egli: Sie hat "Ja" gesagt

Immer wieder wurde in der letzten Zeit darüber spekuliert, ob Beatrice Egli heimlich geheiratet hätte. In einer überraschenden Beichte, spricht Beatrice nun Klartext und verrät, wie es aktuell wirklich in ihrem Beziehungsleben aussieht. So berichtet sie gegenüber "DAS!": "Ja, es war nicht so kurz davor, weil ich wurde gefragt, ich habe Ja gesagt, aber am nächsten Tag dann gemerkt, ich bin nicht gut im Nein sagen. Ja. Man macht da seine Erfahrungen. Manchmal muss man (...) Ich meine, das lernt man ja eigentlich ganz früh im Leben, auch mal Nein sagen und das ist nicht immer so einfach. Ja, ich habe erstmal ja gesagt und dann aber (...) Ja, ich weiß nicht, ich bin auch so, vielleicht ist es auch jetzt so: viele kriegen ja Torschlusspanik. Ehrliche Worte, die zeigen: Beatrice hatte bereits die Chance auf eine Ehe und war sogar kurz davor, vor den Traualtar zu treten - schließlich hat sie schon "Ja" gesagt. Doch was war der Grund für ihren Rückzieher?

Beatrice Egli: Das steckte wirklich dahinter

Wie Beatrice weiter verrät, sei nicht die Torschlusspanik schuld an ihrem Rückzieher gewesen. So fügt sie hinzu: "Ich habe so eine andere Panik. Ich habe das Gefühl: 'Ah, ich muss jetzt noch alles entdecken und nein, ich will noch nicht heiraten!'. Meine Oma sagt immer zu mir: 'Genieße es, du bist nachher noch lange genug verheiratet!' Sie sind jetzt 60 Jahre verheiratet. Und ich glaube, bei mir ist es halt auch so eher so das, was es gerade mit 30 auslöst, so das Gegenteil, dass ich denke: 'Nee, das kann es noch nicht gewesen sein!'" Ihre Fans müssen also noch ein wenig Zeit verstreichen lassen, bevor sie ihre Beatrice in einem Traum aus "weiß" bewundern können. Wann es soweit sein wird? Wir können gespannt sein...