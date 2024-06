Beatrice Egli: Überraschendes Geständnis! Vom heißen Flirt zum One-Night-Stand

"Es wäre mein absoluter Traum, einmal 24 Stunden lang ein Mann zu sein", verrät sie. Und was will sie dann tun? "Alles ausprobieren." Alles? Also auch ein heißes Schäferstündchen? Sie grinst und sagt: "Deshalb sage ich 'alles ausprobieren', ohne es ausgesprochen zu haben." Um eine Dame für sich zu gewinnen, würde die männliche Beatrice dann in eine Bar gehen – auf der Suche nach einem heißen Flirt. "Ich muss ja wissen, wie die Frauen da reagieren, wie das ist. Das ist voll wichtig!" Und danach soll es zu weiter gehen.

Ob als Mann oder als Frau – einem kleinen Abenteuer ist die Schweizerin nicht abgeneigt, auch wenn sie lieber die große Liebe finden würde. "Von One-Night-Stands halte ich nicht viel, habe die Erfahrung aber auch schon wenige Male gemacht. Ich suche das Vertraute und nicht nur etwas für eine Nacht."