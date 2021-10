Beatrice Egli & Dieter Bohlen: Damit hat niemand gerechent

"Was viele damals nicht gesehen haben, war, dass Dieter zu mir meinte: Du musst abnehmen, du musst ins Solarium gehen, und du kannst nicht nur Schlager singen", erinnert sie sich laut "Closer". "Und außerdem hat er mir gesagt, ich müsse unbedingt Englisch singen." Nur so könne sie in der Musikbranche wirklich erfolgreich werden und Karriere machen.

Mit seinem professionellen Rat traf der Pop-Titan bei der Schweizerin einen wunden Punkt. Denn seit ihren allerersten Versuchen als Sängerin wurde Beatrice immer wieder mit dem Thema Gewicht konfrontiert, das erste Mal mit 18 Jahren beim "Grand Prix der Volksmusik" – wo sie Letzte wurde. Sie sei einfach zu dick, kriegte sie damals zu hören.