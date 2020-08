Beatrice Egli & Florian Silbereisen nach Liebesgerüchten: Jetzt ist es raus!

Wie Beatrice nun berichtet, ist an den Liebes-Spekulationen zwischen ihr und Florian absolut nichts dran. So erklärt sie gegenüber "Brisant": "Es ist mittlerweile für uns in der Familie sehr spaßig. Früher hat Oma echt noch angerufen und meinte: ´Was ist denn hier los mit Florian und Semino und hier?´ Aber heute nehmen wir es sehr mit Humor." Wie schade! Von einer Liebelei zwischen ihr und Florian kann also nicht die Rede sein. Ob uns Beatrice in diesem Jahr dennoch mit einem Mann fürs Leben überraschen wird? Wir können gespannt sein...