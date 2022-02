Beatrice Egli & Giovanni Zarrella: Herzklopfen! Ihre gemeinsame Leidenschaft hat sie zusammengebracht!

Vor einigen Wochen musste Beatrice Egli ihren Fans die traurige Nachricht übermitteln, dass sie auf Grund der aktuellen Situation ihre geplanten Konzerte bei der "Bei mir Zuhaus"Tour leider nicht realisieren kann. Doch wenige Tage später dann die Jubelnews! Wie Beatrice verriet, kann sie zumindest im März ihre "Best of Bunt"-Tour endlich fortsetzten! Ein Detail sorgt dabei jetzt jedoch für reichlich Verwirrung! Der Grund: Beatrice sagte für den April wieder einige Termine ab, obwohl sie im März auf der Bühne alles gegeben möchte. Unter den abgesagten Terminen ist auch der 09. April, ein Datum, welches vor allem für Giovanni Zarrella von großer Bedeutung ist. So soll er nämlich an dem Tag mit der vierten "Giovanni Zarrella"-Show über die TV-Bildschirme flimmern. Für die Fans von Beatrice ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Sängerin ihren Konzerttermin verschoben hat, um bei Giovanni auf der Bühne zu stehen! So heißt es via "Instagram": "Warum wurde Siegen im April verschoben, wenn die März-Termine stattfinden können? Muss man nicht verstehen." Die Antwort darauf liegt für einige Fans auf der Hand: "Eventuell wegen der 'Giovanni Zarrella Show'? Die nächste ist nämlich am 9. April, wo Siegen hätte stattfinden sollen." Ob die Fans von Beatrice wirklich Recht behalten werden? Wir können gespannt sein...